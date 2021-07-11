Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üsküplü, partinin yeni il binasının açılışını yaptı
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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üsküplü, partinin yeni il binasının açılışını yaptı

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üsküplü, partinin yeni il binasının açılışını yaptı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, partisinin yeni il binasının açılışını yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, partisinin yeni il binasının açılışını yaptı.

Üsküplü, Vatan Partisi İl Başkanlığının yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, kentteki 19 ilçede parti binasının açılışını gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye üzerinde oyunların oynandığını ve birtakım planların uygulanmak istediğini belirten Üsküplü, "Önümüzdeki 2023 seçimleri çok kritiktir. Erken seçim çalışmasına başladılar bile. Sokak hareketlerinden bahsediyorlar ve kırıp, dökerek erken seçime zorlayacaklar, biliyoruz bu planları da." diye konuştu.

Gelecek seçimlerin en kritik maddesinin Vatan Partisi'nin kuvveti ve gücü olduğunu kaydeden Üsküplü, Vatan Partisi'nin sürekli vatan için mücadele verdiğini ve güçlenerek vermeye devam edeceğini vurguladı.

15 Temmuz'da ülkenin hedef alındığını vurgulayan Üsküplü, şunları dile getirdi:

"15 Temmuz Amerikancı darbesine karşı hep beraber direndik. Can veren polisimizle, kan veren Mehmetçiğimizle birlikte hep beraber direndik. Amerikancı darbeye karşı, Amerikan operasyonuna karşı, 15 Temmuz darbesini birlikte ezdik, küçük Amerika dönemini hep birlikte bitirdik. 15 Temmuz darbesine karşı, PKK'ya karşı mücadele eden Türkiye gemisinin içindedir. PKK'ya, FETÖ'ye karşı mücadele etmek belirleyicidir. Aramızda farklılıklarımız olabilir, birbirimizi eleştireceğiz, düzelteceğiz ve değiştireceğiz ama ayrılmayacağımız tek nokta FETÖ'ye PKK'ya karşı mücadelede birleşmektir."

Üsküplü, Vatan Partisi'nin Türkiye'yi hedef alan her plan karşısında olduğunu ifade etti.

Vatan Partisi'nin yeni parti binasının açılışına 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem, babası Zeki Kılınç ve parti üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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