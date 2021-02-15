Vatan Partililerden Hollanda'ya sözde Ermeni iddiaları tepkisi

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Sözde Ermeni iddialarının, Hollanda meclisine taşınacağını belirten Vatan Partisi üyesi bir grup, bunu protesto etti.

Sözde Ermeni iddialarının, Hollanda meclisine taşınacağını belirten Vatan Partisi üyesi bir grup, bunu protesto etti.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu karşısında toplanan partililer, ellerinde döviz ve pankartlarla Hollanda'ya tepki gösterdi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, burada yaptığı açıklamada, Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi, Hristiyan Birlik Partisi adına dış ilişkilerden sorumlu Jöel Voordewind'ın, Hollanda Ermeni Dernekleri Federasyonu (FAON) adlı diaspora kuruluşunun da desteğiyle 2018'de gündeme getirdiği fakat başarılı olamadığı soykırım yalanını yeniden Hollanda meclisine dayattığını belirtti.

Hollanda veya dünyadaki diğer meclislerin hiçbirinin "1915 olayları soykırımdır'" şeklinde bir karar çıkartamayacağını anlatan Dikmen, şunları söyledi:

"Bu hukuk tanımazlıktır. Yargı önünde mesele çözülmüştür. Perinçek-İsviçre davası ve Ali Mercan-İsviçre davasında AİHM'in aldığı kapı gibi kararlarımız var. Her kararın gerekçesinde 1915 olaylarının 'Yahudi soykırımı ile aynı türden olmadığı, çünkü 1915 olayları hakkında soykırım yapıldığına ilişkin bir yargı hükmü bulunmadığı' vurgulanmıştır. Yani yargı hükmü yok. O halde Ermeni soykırımı yok. Bu yalanları sürdürenler yargı önünde kaybetti."

Dikmen, ayrıca terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, PKK için sonun gözüktüğünü, saldırıların sebebinin de bu olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen