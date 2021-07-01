'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 2 bin 124 polisin katılımıyla düzenlenen ve 311 şüpheliyi kapsayan 'Vatan' adlı narkotik operasyonunda gözaltı sayısı 270'e yükseldi.

GAZİANTEP'te, 2 bin 124 polisin katılımıyla düzenlenen ve 311 şüpheliyi kapsayan 'Vatan' adlı narkotik operasyonunda gözaltı sayısı 270'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 55'i ise adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 5 aylık çalışma ile belirlenen 311 şüphelinin yakalanması için salı günü 'Vatan' isimli operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 265 adrese yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 253 kişi, gözaltına alındı. Bugün de 17 kişinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 270'e çıktı. Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük narkotik operasyonu olan 'Vatan' kapsamında şüpheliler sorgulanıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 55 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirilerek, bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında operasyonların devam ettiği belirtilirken, adreslerinde bulunamayan 41 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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'VATAN' OPERASYONUNDA GÖZALTI 270 OLDU; 55 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Haberler
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