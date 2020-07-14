Vatan nöbeti sonrası ücretsiz ulaşım
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Vatan nöbeti sonrası ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek program sonrası vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Vatan nöbeti sonrası ücretsiz ulaşım
14.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:53

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek program sonrası vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kocaeli'de15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek program,16 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 01.00'de sona erecek. Geç saat olması nedeniyle, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti yapılacak. Kocaeli'nin 5 bölgesine vatandaşların taşınması için ücretsiz otobüsler tahsis edildi. Program bitiminde vatandaşlar, ilgili otobüslere ücretsiz olarak binebilecek. Çalışacak otobüslere ek olarak yoğunluk durumuna göre 5 otobüs de hazırda bekletilecek. Bu kapsamda Derince bölgesi; Milli İrade Meydanı, Kuzey Yanyol, Halkevi, Kuruçeşme, Çenesuyu, Derince, Sopalı, Yenikent, Körfezkent, Kartepe bölgesi; Milli İrade Meydanı, Çuhane Caddesi, Rahmiye, Arslanbey, Suadiye, Balaban, Derbent, Acısu, Sapanca Yolu üzerinden İzmit ring, Körfez bölgesi, Milli İrade Meydanı, D-100 Karayolu, Derince, Tütün Çiftlik, Yarımca, Kirazlıyalı, Hereke, Gölcük Karamürsel bölgesi; Milli İrade Meydanı, D-130 karayolu, Başiskele, Gölcük, Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı, Ereğli, Karamürsel ve İzmit bölgesi; Milli İrade Meydanı,Santral, Bağdat Caddesi, M.Alipaşa, Üçyol, Bekirdere, Yeşilova, Tepeköy, Bayındırlık, Dünya Bankası arasında ücretsiz taşıma yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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