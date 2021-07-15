Vatan İçin Can Veren Şehitlerimiz Yâd Edildi

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünde "Türkiye Geçilmez" temasının işlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen bir dizi programa katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünde "Türkiye Geçilmez" temasının işlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen bir dizi programa katıldı. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Karaman Asker ve Polis Şehitliğinin ziyareti ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve vatanı için can veren aziz şehitlerimiz için edilen duaların ardından şehitlik ziyareti Vali Işık ve il protokolü tarafından şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Vali Mehmet Alpaslan Işık daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Muhammed Yalçın'ın Kazımkarabekir ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen duaların ardından il protokolü ve vatandaşların katılımlarıyla şehit Muhammed Yalçın'ın ilçede bulunan kabri ziyaret edildi. Şehit Yalçın'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programın devamında, 15 Temmuz akşamı gerçekleşen hain darbe girişimi sırasında vatanın bekası, milletimizin birliği ve bütünlüğü için şehit olan vatandaşlarımız için dualar edildi. Vali Mehmet Alpaslan Işık ve il protokolü daha sonra Şehit Polis Memuru Abdullah Terzi'yi kabri başında ziyaret ederek mezarına karanfil bıraktılar. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Aktekke Cami ve ilimizdeki farklı camilerde vatan yolunda mukaddes değerleri için can veren aziz şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okundu. Programlara Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, il protokolü ile vatandaşlar katıldı. Karaman Valiliği/ BASIN

Kaynak: Habermetre