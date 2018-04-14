Vatan Evlatlarına Mezar Kazanlara Uyku Haram Olmuştur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Cumhur İttifakı'ndan, Afrin'de yok olan, korku içerisinde Kandil'de sonlarını bekleyen dağ farelerini inlerinde ezecek bir iradeyi doğuracağı için onların hamiliğini, sözcülüğünü, yeri geldiğinde canlı kalkanlığını yapanlar, devlet ve milletin ardından kuyu kazmaya ömrünü adayanlar rahatsız olmuşlardır. Vatan müdafaası için mevzi alanlar sevinmiş, vatan evlatlarına mezar kazanlara ise uyku haram olmuştur." dedi.

Adan, MHP Ağrı İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimiyle ilk adımları atılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadrolarının desteğiyle şekillenen Cumhur İttifakı'nın halkın gönlünde yer bulduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın, milletin beraberliği, vatandaşın kalp ve akıl birlikteliği olduğunu aktaran Adan, "Cumhur İttifakı, vatan sathında yaşayan herkesin hayrınadır. MHP'nin içerisinde olduğu bir yapının daima ülke menfaatine olduğunu zaten kanaat sahibi olan milletimiz, ferasetiyle sağlamasını da yapmıştır. Bizim adını koyduğumuz ittifaka da onlar da yüreğini koymuştur." diye konuştu.

Kendilerinin yaptığı Cumhur İttifakı çağrılarının bazı kesimleri rahatsız ettiğini ve bununla ilgili rahatsızlıklarını gösterdiklerini anlatan Adan, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'ndan, Afrin'de yok olan, korku içerisinde Kandil'de sonlarını bekleyen dağ farelerini inlerinde ezecek bir iradeyi doğuracağı için onların hamiliğini, sözcülüğünü, yeri geldiğinde canlı kalkanlığını yapanlar, devlet ve milletin ardından kuyu kazmaya ömrünü adayanlar rahatsız olmuşlardır. Vatan müdafaası için mevzi alanlar sevinmiş, vatan evlatlarına mezar kazanlara ise uyku haram olmuştur. Kamuoyunu maniple etmek ve zihinleri bulandırmak için üzerini cilalayarak piyasaya sürdükleri yalanların başında MHP'nin ittifaktaki varlığının Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da oy potansiyeline zarar vereceği iddiası gelmektedir. Bu iftira daha önce de pazarlanmaya çalışılmış, fakat 16 Nisan referandumu bu yalanın foyasını ortaya çıkartmaya yetmiştir."

"Bütün kışkırtmalara rağmen bölgede tepki oluşturamadılar"

Şehirlere hendekler kazarak devlet iradesini teslim almaya çalışan PKK'nın karşısına Türkiye Cumhuriyetinin adaletin, keskin kılıcıyla çıktığını ve bölücülere hak ettikleri cezayı kestiğini ifade eden Adan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu hürriyet ortamı tehditle, şantajla oy toplamaya alışkın Kandil kuklası siyasetçilerin hezimetine ve o referandumda temelini attığımız ittifakın imza attığı bir demokrasi zaferine dönüşmüştür. Bugün şanlı ordumuz, PKK'nın işgal altında tuttuğu Afrin'e istikrar ve huzuru götürmüştür. Fakat terör örgütünün bütün kışkırtmalarına rağmen ülkemizin hiçbir yerinde, bilhassa da Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde toplumsal tepki oluşturamamışlardır. Toplumsal tepki oluşmadığı gibi aksine Doğu ve Güneydoğudaki kardeşlerimiz askerlik şubelerine başvurarak Türkiye'nin verdiği namus ve onur mücadelesinde gönüllü olarak yer almak istediklerini ifade etmişlerdir."

Adan, seçim güvenliği sağlandığında ayrılıkçı, ırkçı ve bölücü hareketin hüsrana uğrayacağının altını çizerek, bölge halkının huzur ve istikrarı tercih etmesi sonrası rahatsız olan bölücü örgüt borazanlarının var güçleriyle haykırdığını söyledi.

"MHP bu ülkenin sigortası, bu devlet ile milletin sinir ucudur"

Seçim güvenliğinin önemine işaret eden Adan, şu değerlendirmede bulundu:

"Seçim öncesinde sandık güvenliğinde alınacak önlemlerin hukuki alt yapısına saldıranlar da aslı astarı olmayan toplumsal öngörülerle Doğu ve Güneydoğulu kardeşlerimizle MHP'yi karşı karşıya getirmeye çalışanlar da aynı odağa hizmet etmektedir. MHP ve ülkücü hareket, Doğu ve Güneydoğunun her yerinde terör örgütünün şerrinden kurtuluş demektir. Partimiz kardeşlerimizin gözünde bölücüleri tarih sahnesinden silebilecek irade ve iddianın siyasi arenadaki sahibidir. MHP bu ülkenin sigortası, bu devlet ile milletin sinir ucudur. Partimiz sadece Türkiye'nin değil, medeniyet coğrafyamızın eriştiği her karış toprağı kucaklayan bir birikime sahiptir. Afrin'i kurtaran, oradaki insanları hürriyete kavuşturan eller nasıl bozkurt yapıyorsa Doğu ve Güneydoğu'yu kalkındıracak iman ve irade de bozkurtların yüreğinde doğacaktır."

"Savcıları göreve davet ediyoruz"

Adan, birlik ve beraberliğine değinerek, "Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızı ve ülkücüleri bir terazinin iki ayrı kefesinde ağırlık birimleri gibi gösterip matematiksel oy hesabı yapanlar hem Kürt kardeşlerimize hem ülkücülere ayırımcılık yürütmektedir. Bu bölücü, dışlayıcı, ötekileştirici insanlık dışı söylem suçtur. Şeref ve haysiyet yoksunu PKK adına televizyonlarda bu açıklamalara zaman zaman rastlıyoruz. Savcıları göreve davet ediyoruz." dedi.

MHP'yi Kürtlere düşman gibi göstermeye çalışanların yalanlarını Ağrı, Van, Şanlıurfa ve Muş'taki "bozkurtların" tarumar edeceğini vurgulayan Adan, "Doğu ve Güneydoğu'dan MHP'ye oy çıkmaz" söylemlerine en net cevabın Ağrı'dan geleceğine inandığını dile getirdi.

Toplantının ardından Celal Adan ve beraberindeki partililer, Ağrı'nın Tutak ilçesinin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ilçeye hareket etti.