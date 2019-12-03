VATAN CADDESİ'Nİ FELÇ EDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)
Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısını çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.
03.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:06
Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısını çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
- İstanbul
Görüntü Dökümü:
----------------Çatıdaki kişi-Çevrede toplananlar-İtfaiyenin branda açması
- İstanbul
Kaynak: DHA