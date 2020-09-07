Vatan Caddesi'nde sıcak asfalt öncesi son hazırlıklar
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Vatan Caddesi'nde sıcak asfalt öncesi son hazırlıklar

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi'nde bulunan Vatan Caddesi'nde sıcak asfalt serimi öncesinde son hazırlıklar yapılıyor.

Vatan Caddesi'nde sıcak asfalt öncesi son hazırlıklar
07.09.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:46

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Vatan Caddesi'nde altyapı çalışmalarının ardından yaya kaldırımları yenilendi.

Sağanak yağışlarda yaşanan altyapı probleminin çözümü için yağmur suyu hattı döşenen cadde de sıcak asfalt serimi için son hazırlıklar yapılıyor. Daha önce parke taş döşeli caddenin ulaşım konforunu arttırmak için sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek olan belediye ekipleri zemin çalışmalarına başladı.

PMT serimi gerçekleştirilen Vatan Caddesi'ni hafta içerisinde sıcak asfaltla kaplayacak olan belediye ekipleri daha sonra cadde boyunca ağaçlandırma çalışması yapacak.

Kaynak: Bültenler

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