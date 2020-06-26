VATAN CADDESİ'NDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

VATAN CADDESİ'NDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI

VATAN CADDESİ'NDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje vurarak karşı şeride uçtu.

VATAN CADDESİ'NDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI
26.06.2020 04:12 | Son Güncelleme: 26.06.2020 04:15

VATAN CADDESİ'NDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI
FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje vurarak karşı şeride uçtu. Karşı şeritte ilerleyen bir otomobile vuran araç takla atarak ters döndü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı, ters dönen otomobil içinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Vatan Caddesi Edirnekapı Şehitliği yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BLL 568 plakalı otomobil Vatan Caddesi Aksaray istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje vurduktan sonra karşı şeride uçtu. Bu sırada karşı şeritten Otogar istikametine ilerleyen 34 CLG 894 plakalı otomobile çarpan araç takla atarak ters döndü. Her iki otomobilde de bulunan 3 kişiden 2'si çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Takla atan otomobilin içinde sıkışan bir kadın ise kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de otomobil içinde sıkışan kadına ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobilin içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR
Kaza nedeniyle Vatan Caddesi'nde iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin otomobil içinde sıkışan kadını kurtarma çalışmaları sırasında toplanan kalabalık ise sosyal mesafeye uymadan kurtarma çalışmalarını izledi. Birçok kişinin de maske takmadıkları görüldü. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
DİREKSİYONU KIRMASAM BEN DE VURACAKTIM
Yaralıların yardımına koşan Gökhan Dikilitaş kazayla ilgili Olay tam önümde oldu. Ters yatan araç karşı şeritten uçup beyaz araca vurdu. Ben de direksiyonu kırmasaydım ben de beyaz arabaya vuracaktım. Karşı şeritten direkt geldi, araca vurduktan sonra ters döndü şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü Haber
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş...
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Balkondan düşen sosyal medya fenomeni ölümden döndü
Balkondan düşen sosyal medya fenomeni ölümden döndü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Virüsün yayılım hızı azaldı' söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Volkan Bozkır Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Hülya Avşar Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: VATAN CADDESİ'NDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 04:16:56. #1.15#
title