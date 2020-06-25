VATAN CADDESİ'NDE İKİ ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 2 YARALI (1) VATAN CADDESİ'NDE İKİ ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 2 YARALI (1)Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHAFatih Vatan Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

VATAN CADDESİ'NDE İKİ ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 2 YARALI (1)

Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHAFatih Vatan Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA