VATAN CADDESİ'NDE İKİ ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 2 YARALI (1)
VATAN CADDESİ'NDE İKİ ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 2 YARALI (1)Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHAFatih Vatan Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
25.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:26
VATAN CADDESİ'NDE İKİ ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 2 YARALI (1)
Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHAFatih Vatan Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA