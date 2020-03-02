Vatan Caddesi'nde göçmen yoğunluğu giderek artıyor

02.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:31

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin Vatan Caddesi'nde oluşturdukları yoğunluk her geçen saat artmaya devam ediyor. Mültecilerin Edirne'ye gitmek için araç sürücüleriyle pazarlık yaptıkları da görüldü.



Türkiye'nin sınır kapılarını göçmenlere açtığını açıklamasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerindeki göçmenler Avrupa'ya gitmek için harekete geçti. Yunanistan ve Bulgaristan'a gidip oradan Avrupa'ya geçme hayali kuran göçmenlerin Vatan Caddesi'nde oluşturdukları yoğunluk her geçen saat artıyor. Suriyeli, Cezayirli, Faslı ve Afganistanlı sığınmacılar Avrupa'ya ulaşmak taksi ve minibüs şoförleriyle pazarlık yaparak Edirne'ye ulaşmayı hedefliyor. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan göçmenler Vatan Caddesi üzerindeki yeşil alanlarda kalabalık oluşturdu.



"Taksiciler 700 lira istedi"



Konya'da 7 arkadaşıyla birlikte geldiğini söyleyen ve Türkiye'ye teşekkür eden Ahmet Salih, "Otobüsleri bekliyoruz hep beraber gideceğiz. 5 kişi takside gitmeyeceğiz böyle. Yoksa yemek parası kalmayacak bize. Biz uzun yol gideceğiz. Bir ay yürüyeceğiz belki de. Taksiciler 700 lira istedi ama vermedik çünkü fazla para yok. 5 otobüs gelecek diyorlar. Bekleyeceğiz. Otobüsler gelmezse taksilerle gideceğiz başka çare yok. Biz hangisi daha ucuz onu yapacağız" dedi.



"5 sene 3 ay askerlik yaptım, kaçtım"



Suriye'den 4 yıl önce geldiğini söyleyen Fırat, "4 senedir ben çalışıyorum burada eşek gibi ama aynı. Kira, fatura bu kadar. Ben asker firarisiyim 5 sene 3 ay askerlik yaptım, kaçtım. Şu anda bende kimlik yok, pasaport yok, hiçbir şey yok. O zaman ben insan değilim. Şimdi gideceğim Yunanistan'a orada belki kimlik alır, pasaport alırım. Başka bir hayatım olur. Yunan polisi insanların telefon, cüzdan her şeyini alıyor. Benim Cezayirli arkadaşımın dişini kırdı. Bunlar insan değil" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA