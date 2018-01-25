Vatan Caddesi'nde Faciadan Dönüldü
Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halinde bulunan damperli kamyonun açılan dorsesi EDS direğine çarptı.
Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halinde bulunan damperli kamyonun açılan dorsesi EDS direğine çarptı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'nde seyir halinde olan damperli kamyonun dorsesi açıldı. Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) bulunduğu direğe çarpan kamyon yolu trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken, itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
(Caner Sönmez/İHA)