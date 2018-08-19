Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Provası
Haber- Kamera Cansel KİRAZ - Can EROK- Harun UYANIK, İSTANBUL DHA30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi'nde tören provası yapıldı.
Haber- Kamera Cansel KİRAZ - Can EROK- Harun UYANIK, İSTANBUL DHA
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi'nde tören provası yapıldı.
Provada, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar ve polis araçları geçiş yaptı. Prova kapsamında Vatan Caddesi ve caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatılırken, çevrede güvenlik önlemlerinin alındı.