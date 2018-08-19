Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Provası

Haber- Kamera Cansel KİRAZ - Can EROK- Harun UYANIK, İSTANBUL DHA

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi'nde tören provası yapıldı.

Provada, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar ve polis araçları geçiş yaptı. Prova kapsamında Vatan Caddesi ve caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatılırken, çevrede güvenlik önlemlerinin alındı.