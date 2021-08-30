Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde düzenlenen görkemli törenle kutlandı.

Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde düzenlenen görkemli törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde görkemli bir törenle kutlandı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı.

Tören Vali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı. Ardından tören yürüyüşü gerçekleştirilerek İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı araçlar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy oluşturarak Vatan Caddesi'nden geçti. Geçit töreninde vatandaşların askerlere yoğun sevgi gösterdiği görüldü.

Askerlerin geçişi sırasında vatandaşlar "En büyük asker bizim asker" sloganı attı ve askerleri alkışladı. Askerlerin ardından polisler konvoy oluşturarak caddeden geçti. Vatandaşlar polisleri de sevgi sloganları eşliğinde alkışladı. Törende, bando takımının gösterisi vatandaşların beğenisini topladı.

Tören geçitlerin ardından sona erdi.

Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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