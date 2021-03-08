VASKİ, Kadınlar Günü'nü unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

VASKİ, Kadınlar Günü'nü unutmadı

08.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:01
VASKİ, Kadınlar Günü'nü unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kurumda çalışan kadın personellerle bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kurumda çalışan kadın personellerle bir araya geldi.

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla VASKİ'de çalışan kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi. Toplantı odasında düzenlenen etkinlikte Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve genel müdür yardımcıları kadın personellerle bir araya geldi. Etkinlikte günün anlam ve önemine binaen pasta kesildi. Pastayı, kadın personelleri temsilen Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanı Hülya Talay kesti. Daha sonra Genel Müdür Kaplan ve genel müdür yardımcıları kadın personellere karanfil ve hediye takdim etti.

Burada kısa bir açıklama yapan Genel Müdür Kaplan, kadınların toplumdaki önemine değinerek; toplumun en önemli yapı taşını kadınların oluşturduğunu belirtti. Kaplan, "Emekleriyle, fedakarlıklarıyla ve sevgileriyle insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - VAN

VASKİ, Kadınlar Günü'nü unutmadı
VASKİ, Kadınlar Günü'nü unutmadı
VASKİ, Kadınlar Günü'nü unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Murat Balcı Demet Özdemir Rasim Öztekin
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VASKİ, Kadınlar Günü'nü unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:13:51. #1.16#
title