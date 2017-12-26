Vaski Genel Müdürü Tekataş Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Edremit ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.



VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, yürüttükleri çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendiren Tekadaş, mahallelerde yaşanan sıkıntılarla ilgili de bilgi aldı.



VASKİ toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tekataş, ilçeye 2017'de bir milyon 217 bin liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.



VASKİ'nin görev alanında 13 ilçe ve tüm mahallelerin yer aldığını ifade eden Tekateş, şunları kaydetti:



"Şimdi her yerde aktif, programlı bir hizmet atağı gerçekleştiriyoruz. 2017 yılındaki olduğu gibi 2018 yılını da başarılı projelerle yürüteceğiz. Mahallelerimizin gereksinim duyduğu altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarımızı yürüteceğiz. İlçe genelinde 2017 yılında 5 bin 900 metre kanalizasyon hattı, bin baca yükseltme,15 bin metre kanal görüntüleme, 5 bin metre kanal temizleme yapıldı."