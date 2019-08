VASKİ Genel Müdürü kaplan: "VASKİ hizmetin adresi olacak"

27.08.2019 14:17

İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne vekaleten atadığı Ülker Cem Kaplan, VASKİ'nin hizmetin adresi olacağını her ilçeye her mahalleye eşit ve adil hizmet anlayışla hareket edeceğini belirtti.



VASKİ'nin yeni Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, makamında gelen tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Gelen heyetlerle de görüşen Kaplan, VASKİ'nin faaliyet alanlarında hizmetin duraksamadan devam ettiğini söyleyerek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in direktifleri doğrultusunda hiçbir noktayı ihmal etmeden, hizmetin en iyisini yapmanın azmi, gayreti ve kararlılığı içinde hareket edeceklerini ifade etti. Van Büyükşehir Belediyesi ile koordineli ve iyi bir güç birliği içinde bulunduklarını dile getiren VASKİ Genel Müdürü Kaplan, "Halkımızın isteklerinin yerine gelmesi için azami bir gayret içinde olacağız. Tüm kurum çalışanlarımızla güzel Van'ımızın her köşesine hizmetle mutluluk taşıyacağız. Amacımız altyapısı güçlü bir kenttir" dedi.



Van Gölü'nün kirliliğinin önlenmesinin öncelikleri hedefleri olduğunu söyleyen Kaplan, "Kayyum döneminde temeli atılan ve yapımı halen süren Merkez İskele İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin hedeflenen sürede bitirilip faaliyete alınması ile mavi gölümüz rahat bir nefes alacaktır. VASKİ olarak, Van Gölünün gelecek nesillere temiz aktarılması hususunda gelinen nokta önemlidir. Öncelikli olarak bu tesisisin bitirilmesi için gayret göstereceğiz. Van Gölünün daima mavi ve temiz kalması için yapacağımız yeni projelerimizi zaman zaman kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.



Destek ve tebrik için gelen herkese teşekkür ettiğini de belirten Kaplan, "Gösterilen teveccühe ve güvene teşekkür ediyorum. Halkımızın hizmete susamışlığını bir kez daha müşahede ettik. Rabbim bizi bu yolda mahcup etmesin. Her birlikte başaracağız" mesajı verdi. - VAN

