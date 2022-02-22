VASKİ GENEL MÜDÜRÜ KAPLAN: 30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA EN UCUZ SU VAN'DA

VAN (DHA) - VAN Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan, Türkiye'de, 30 Büyükşehir arasında en ucuz suyun metre küpünün Van'da 4.05 lira olduğunu söyledi.

Son zamanlarda VASKİ'nin su borcunu ödemeyen 55 bin aboneyi icraya verdiği iddialarının sosyal medya hesaplarında ve bazı yerel internet sitelerinde yayınlanması üzerine, VASKİ Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan birim amirlerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Edremit ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, Türkiye'de 30 Büyükşehir arasında en ucuz suyun Van'da abonelere verildiğini söyledi.

Kaplan, "Şu anda 30 Büyükşehir arasında konut fiyatında en ucuz tarife VASKİ'de. Hükümetimizin geçtiğimiz günlerde KDV'de indirime gitti. 14 Şubat'tan itibaren KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve talepleri doğrultusunda 'en az KDV indirimi kadar indirim bekliyoruz' çağrısı üzerine, konuyu Büyükşehir Belediye Meclisimize götürdük ve 1 Mart'tan itibaren yüzde 7.34 ile bu indirimi biz de uygulayacağız. Uyguladağımız bu indirimler, yani zam yapmamamız üzerine, 30 Su Kanalizasyon İdaresi içerisinde en ucuz su tarifesi VASKİ Genel Müdürlüğü'nün oldu. Göreve geldiğimiz 2,5 yıl önce de aynı şekildeydi, bugün de aynı şekilde. Suyun metreküp fiyatı 4.05 lira. Bunun üzerine yüzde 1 KDV ve çevre temizlik vergisi de var. Bu tarife 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

'VAN'DA İCRALIK OLAN ABONE SAYIMIZ 10 BİN

Son günlerde VASKİ'nin 123 bin abonesi olduğunu ve bu abolerin 55 binin icralık olduğu iddialarına ilişkin de VASKİ Genel Müdürü Kaplan,"Bu iddialar üzerine böyle bir toplantı düzenledik. VASKİ'nin abone sayısı 272 bin, yapılan icra sayısı da 2019 yılı için 10 bin. Zaten VASKİ'nin kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar toplam 19 bin icra yapılmış. 2021 yılı içinde de 10 bin icra yapılmış. Bunun da zaten 7 bin 500 tanesi yapılandırmasını yapmış, ancak ödememiş abonelerimizden oluşuyor. 2,5 yıldır göreve geldiğimiz günden beridir önce pandemiyle, sonra iki defa yapılandırma dönemiyle, hükümetimizin çıkarttığı yapılandırma kanunuyla aynı anda icra yapmamız doğru olmuyor. Bunların yasal sürelerinin bitmesi, yapılandırmasını ödemeyip bozan vatandaşlarımızın faturalarını ödemesi için evet icra yaptık. Ama bu paylaşılan rakamlar doğru rakamlar değil. Su kesimleriyle ilgili eğer bir abone bütün uyarılara rağmen 4-5 yıl boyunca su faturası ödemediyse bir defaya mahsus suyunu kestik. 272 bin abone içinde 7 bin abonenin suyunu kesmişiz. Bunların da tamamı ilk 24 saat içinde borcunu ödeyerek suyunu açtırmıştır."diye konuştu.