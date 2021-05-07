VASKİ, eskiyen su depolarını tek tek onarıyor
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VASKİ, eskiyen su depolarını tek tek onarıyor

VASKİ, eskiyen su depolarını tek tek onarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe ve kırsal kesimlerde yer alan eskiyen su depolarını ve kaptajları onarıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe ve kırsal kesimlerde yer alan eskiyen su depolarını ve kaptajları onarıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depoları ve kaptajlardaki tadilat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlatılan çalışma kapsamında; ilçe ve kırsal kesimlerde yer alan eskiyen ve tahrip olan içme suyu deposu, terfi binaları ve kaptajlarda bakım onarım çalışması başlattı. Çalışmayla birlikte su akışının kullanışlı ve daha sağlıklı hale getirilmesi adına; kaynak alanındaki drenajların yapılması, tahrip olan kaptajların onarım ve yenilenmesi, eski vana ve boruların değişimi, depoların iç kısımlarının su yalıtımı, dış cephelerinin sıva ve boyası ile çevre düzenlemesi yapılıyor. Yapılan yenilemeyle birlikte daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin edilmesi hedefleniyor.

"Suyun daha sağlıklı ve verimli kullanılmasını hedefliyoruz"

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvehap Gezgen, daha sağlıklı ve temiz su temini noktasında çalışmalarını sürdürdükleri belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini noktasında Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız bünyesinde başlatılan çalışma kapsamında; ilçe ve kırsal kesimlerde yer alan eskiyen su depolarında onarım çalışması başlattık. Bu doğrultuda başlatmış olduğumuz çalışmayla birlikte suyun daha sağlıklı ve verimli kullanılmasını hedefliyoruz. Tüm depolarımızdaki onarım işlemleri tamamlanana kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - VAN

VASKİ, eskiyen su depolarını tek tek onarıyor
VASKİ, eskiyen su depolarını tek tek onarıyor
VASKİ, eskiyen su depolarını tek tek onarıyor
VASKİ, eskiyen su depolarını tek tek onarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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