VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde bazı mahallelerde 12 saat süreyle zorunlu su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde bazı mahallelerde 12 saat süreyle zorunlu su kesintisi yapılacağını duyurdu.

VASKİ'den yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerince Morgedik regülatöründe yapılacak temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle, 20 Eylül'de 08: 00-20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı ifade edildi.

Kesintiden Çelebibağ, Adnanmenderes (yukarı TOKİ konutları), Beyazıt (solaha mevki ), Kocapınar ve Akbaş mahallelerinin etkileneceği belirtilen açıklamada, temizlik ve bakım çalışmalarının zaruri olduğu, çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

 İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKPC'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Abdullah Avcı Alex Teixeira Arda Turan Domagoj Vida
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 15:55:40. #1.12#