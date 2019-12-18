VASKİ'den su kesintisi duyurusu
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VASKİ'den su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, oluşan arızadan dolayı bazı mahallelere su verilemeyeceğini duyurdu.

18.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:22
VASKİ'den su kesintisi duyurusu

(VASKİ) Genel Müdürlüğü, oluşan arızadan dolayı bazı mahallelere su verilemeyeceğini duyurdu.


VASKİ'den yapılan açıklamada, şehir merkezine 'dan içme suyu sağlayan 1500 mm'lik ana isale hattında oluşan arıza dolayısıyla bazı mahallelerde su kesintisine gidileceği belirtilerek, "19 Aralık 2019 Perşembe günü sabah saat 07.00'dan akşam saat 20.00'ye kadar Edremit'e bağlı Köprüler, Köklü, Dönemeç, Andaç, Enginsu, Çayırbaşı, Kıyıcak, Mülk, Elmalı, Süphan ve Yeni Mahalle ile Gevaş'a bağlı Atalan, Uğurveren mahalleleriyle şehir merkezinde kısmi su kesintisine gidilecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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