Vaski'den Su Kesintisi Duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü bazı mahallelerde su kesintisine gidileceğini duyurdu.



Bejingir su kaynağından gelen 2 bin mm'lik çelik ana su isale hattında bir arızanın oluştuğu bildirildi. Söz konusu arızanın giderilmesi sırasında bazı mahallelerde 27.12.2017 Çarşamba günü saat 08.00 ile akşam saat 17.00 arasında su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintisinin Yeni ve Kiracı TOKİ'ler, Elmalı Mahallesi, Yeniköy (kısmen), Karayolları yerleşkesi ile Süphan Mahallesinin bir kısmında uygulanacağı duyuruldu. - VAN