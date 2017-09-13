Vaski'den 'Sayaç Okuma' Uyarısı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu abonelerinin sayaç okumalarına ilişkin şikayetlerinin artması üzerine bir açıklama yayınladı.



VASKİ'den yapılan açıklamada; abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle okunamaması durumunda VASKİ endeks memurlarının alınan karar gereği abonenin önceki tüketimleri kıyas alınmak suretiyle bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek üzere tahakkuk yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu şekilde tahakkuk yapılan aboneye son endeksi okuması idareye bildirmesi bildirimin de bulunulur. Bu şekilde peş peşe iki kez tahakkuk edilebilir. Üçüncü kez endeks tespiti yapılmamış ise abonenin son endeks bildirimine kadar VASKİ su kesme hakkına sahiptir" denildi. - VAN