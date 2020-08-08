VASKİ'den planlı su kesintisi uyarısı Van il merkezinin su ihtiyacını karşılayan Şabaniye Su Deposu 1 Nolu Terfi Merkezi'nde elektrik kesintilerinden oluşan acil motor arızası sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisine gidileceği bildirildi.

Van il merkezinin su ihtiyacını karşılayan Şabaniye Su Deposu 1 Nolu Terfi Merkezi'nde elektrik kesintilerinden oluşan acil motor arızası sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisine gidileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 08 Ağustos'ta akşam saat 21.00 ile 09 Ağustos sabah saat 07.00'ye kadar Yeni Mahalle, Karşıyaka, Serhat, Hacıbekir, Seyyid Fehim Arvasi, Şerefiye, Vali Mithatbey, Esenler, Ali Paşa, Seyrantepe, Beyüzümü, Akköprü mahalleleri ile Kevenli TOKİ, Bostaniçi TOKİ ve Sıhke TOKİ konutlarında su kesintileri uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA