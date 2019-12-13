VASKİ'de 'İş Sağlığı ve Güvenliği' semineri

13.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:19

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, personelin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırıyor.



VASKİ tarafından düzenlenen seminerlerde, personellere uygulamalı iş güvenliği ve sağlığı bilgileri detaylarıyla anlatılıyor. Hem merkez ilçelerde hem de diğer ilçelerde görev yapan ekiplerin bilgilendirilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğünce düzenlenen seminerler büyük katılımla sürüyor.



VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahap Gezgen ile birlikte daire başkanları ve birim müdürleri de seminerleri takip ederek, personellerle bilgi alışverişinde bulunuyor.



İki aylık bir süreçte Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Gevaş, Saray, Bahçesaray, Çatak ve Edremit'te personellere 'kişisel koruyucu donanım (KKD), risk oluşturan olumsuzlukları düzeltici iyileştirici faaliyetler ve rehberlik' konularında uzman kişilerce seminerler verildi. - VAN

Kaynak: İHA