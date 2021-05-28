Vasip Şahin kimdir? Vasip Şahin kaç yaşında?

Vasip Şahin'in adı son günlerde arama motorlarında sıkça aratılıyor. Bürokrat olan Vasip Şahin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Vasip Şahin kimdir? Vasip Şahin kaç yaşında? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vasip Şahin'in adı son günlerde arama motorlarında sıkça aratılıyor. Bürokrat olan Vasip Şahin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Vasip Şahin kimdir? Vasip Şahin kaç yaşında? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik haberimizden ulaşabilirsiniz.

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

Vasip Şahin, 1964 yılında Bayburt'ta doğan Türk bürokrat ve günümüzdeki İstanbul valisidir.

1964 yılında Bayburt'ta doğmuştur. Ortaokul ve Lise eğitimini Bayburt'ta tamamlamıştır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Sırasıyla Küre, Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudurnu, Kızılcahamam kaymakamlıkları, Düzce Vali Yardımcılığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü (2008-2010) yapmıştır.

11 Mayıs 2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Düzce Valisi olmuştur. 3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanmıştır. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile İstanbul valisi olmuştur.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

VASİP ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Vasip Şahin 1964 doğumlu olup 57 yaşındadır.