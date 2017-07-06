Vasil" ve "Cesi" Zehir Tacirlerine Göz Açtırmadı

Ordu'da son 6 ayda gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 80 kişinin tutuklandığı belirtilirken, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bulunmasında narkotik polis köpekleri "Vasil" ile "Cesi'nin etkin rol oynadığı bildirildi.



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri arasında kent genelinde Narkotik suçlarına yönelik olarak yapılan operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Açıklamada, yılın ilk 6 ayında 334 operasyonun gerçekleştiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Operasyonlar kapsamında 2 bin 844 gram sentetik kannobinoid, 4 bin 769 adet uyuşturucu hap, 3 bin 191 gram esrar maddesi, 54 kök kenevir bitkisi ve 1 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bu olaylarla ilgili olarak 447 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden 80'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır. Halkımızdan almış olduğumuz desteklerle narkotik suçları ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."



Açıklamada, operasyonlarda narkotik polis köpekleri "Vasil" ile "Cesi"nin de etkin rol oynadığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:



"İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde eğitmenlerinin nezaretinde bugüne kadar birçok operasyonda görev alan Vasil ve Cesi, zehir tacirlerine geçit vermiyor. Suçun önlenmesi ve suçlunun etkisiz hale getirilmesi noktasında güvenlik güçlerine en büyük desteği sağlayan hassas burunlu köpekler, kentte başarıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında önemli rol üstlenmektedir."