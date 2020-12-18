Vaşak ile dağ keçileri aynı karede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vaşak ile dağ keçileri aynı karede

18.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:57

Vaşak ile dağ keçileri aynı karede Tunceli'de, dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, koruma altındaki dağ keçileriyle aynı karede görüntülendi Tunceli'de fotoğrafçılık yapan Ulaş Özyol, dünyada ve Türkiye'de nesli tehlike altında olan vaşak ile koruma altında bulunan...

Vaşak ile dağ keçileri aynı karede

Tunceli'de, dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, koruma altındaki dağ keçileriyle aynı karede görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de fotoğrafçılık yapan Ulaş Özyol, dünyada ve Türkiye'de nesli tehlike altında olan vaşak ile koruma altında bulunan dağ keçilerini aynı karede görüntüledi. Vaşak ve keçileri aynı karede yakalamanın çok zor olduğunu söyleyen Özyol, görüntüleri çektiği için kendisini şanslı hissettiğini aktardı.

Pülümür ilçesinde uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan Ulaş Özyol, doğa fotoğrafçılığı için çıktığı zirvelerde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak ve dağ keçilerini aynı karede görüntülemeyi başardı. İki köpeğin kendisini rahatsız etmesine aldırış etmeyen vaşak, uzun süre adeta poz verdi. Genelde dağ keçileriyle beslenen vaşağın, keçiler için pusuya yattığı o anlar, Özyol tarafından kayıt altına alındı. Çok yakınından geçen dağ keçilerini gören vaşak, daha sonra kayalık alanda çekilmesine aldırış etmeden yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Doğadaki canlıları çekmek için uzun yıllar gezip dolaştığını söyleyen Fotoğrafçı Ulaş Özyol, "Nadiren yakaladığım görüntülerden biri vaşak görüntüsü. Keçilerle denk geldiği anı yakalama şansı elde ettim" dedi.

Yaban hayvanlarını korumanın önemine vurgu yapan Özyol, "Nesli tükenmekte olan canlılara sahip çıkmak, vurmamak, korumak ve kollamak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Vaşak ile dağ keçileri aynı karede
Vaşak ile dağ keçileri aynı karede
Vaşak ile dağ keçileri aynı karede
Vaşak ile dağ keçileri aynı karede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Cansu Dere Birkan Sokullu Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Çağdaş Atan Burak Yılmaz Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Dava Kredi Ankara Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vaşak ile dağ keçileri aynı karede | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 10:57:13. #1.15#
title