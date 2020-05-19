Vaşak bu kez hiç beklenmedik bir yerde ortaya çıktı Trabzon'un Maçka ilçesi Sümela Manastırı civarında ormanlık alanda bir otomobilin motor kısmına giren yavru Anadolu Vaşağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Sümela Manastırı civarında ormanlık alanda bir otomobilin motor kısmına giren yavru Anadolu Vaşağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yavru vaşağı aracının motor kısmında bulan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Köse, yavru vaşağa evinde enjektörle süt verdikten sonra veteriner tarafından muayenesini yaptırarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Sümela Manastırı civarında aracını yol kenarına çektikten sonra yürüyüşe çıktıklarını döndükten sonra çocukların arabadan kedi sesi söylediğini ancak dağ başında kedinin olmayacağını düşünerek ciddiye almadığını belirten Köse, "Anadolu Vaşağı, endemik, Anadolu'ya özgü kedigiller familyasından, kaplandan küçük kediden büyük oldukça yırtıcı bir hayvandır. Anadolu'da son yıllarda görülmediği için soyunun tükendiği düşünülüyordu. Benim bu hayvanla tekrar karşılaşmam tesadüf eseri oldu. Hafta sonu Sümela Manastırı'nın yukarısındaki ormanlık alana yürüyüşe gitmiştim. Arabayı yolun kenarına bıraktım. Çocuklarla yürüyüş sonrası arabaya döndük ve yaylada bulunan kır evimizde kaldık. Sabah çocuklar arabadan miyavlama sesi geldiğini söylediler fakat dağın başında kedi olmadığından ciddiye almadım. Akşam üzerine doğru arabaya eşya yerleştirirken aynı sesi ben de duydum, ses arabanın motor kısmından geliyordu. Kaputu açtım, görünürde bir şey yoktu, biraz aradıktan sonra küçük bir yavrunun motor ile alt koruma plakasının arasında olduğunu gördüm. Bin bir zorlukla plakayı söktüm, yavruyu çıkarttım önce kedi yavrusu sandım, sonra tırnak ve yüz biçiminden vaşak olduğunu anladım. En az 36 saat aç kalmıştı, yorgun ve bitkindi, çeşmede yıkadım, çocuklarla birlikte enjektörle süt verdik, beslenince kendine geldi. Çocuklar adını 'Kara' koydu. Endemik ve türü tehlike altında olan bir tür olduğu için acilen korunması gerekiyordu. Gece yavruyu arabaya girdiğini düşündüğümüz yere getirdik bıraktık belki annesi alır. Gelen olmadı, Trabzon'a getirdik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü'ne teslim ettik" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA