Vaşağı öldürüp, ayağından çite astılar (2)

21.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:53

SİLAHLA VURULMUŞ

Rize'de, ayağından iple çite bağlı halde ölü bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın silahla vurulduğu belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, vaşağın yapılan incelemesinde vücudunda kurşuna rastlandığını açıkladı. Derisinde kesici alet izi de bulunan vaşağın, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.

Kaynak: DHA