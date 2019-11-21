Vaşağı öldürüp, ayağından çite astılar (2)
SİLAHLA VURULMUŞRize'de, ayağından iple çite bağlı halde ölü bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın silahla vurulduğu belirlendi.
21.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:53
SİLAHLA VURULMUŞ
Rize'de, ayağından iple çite bağlı halde ölü bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın silahla vurulduğu belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, vaşağın yapılan incelemesinde vücudunda kurşuna rastlandığını açıkladı. Derisinde kesici alet izi de bulunan vaşağın, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.
Kaynak: DHA