Vaşağı kedi gibi sevdi



SİVAS - Sivas'ta çiftliğine giren vaşak yavrusuna sahip çıkan Süleyman Çabuk, vahşi hayvanı besledikten sonra belediye ekiplerine teslim etti.

Yeşilyurt Mahallesi'nde kırsalda yemek bulamayıp aç kalan yavru vaşak, beslenmek için Süleyman Çabuk'a ait çiftliğe girdi. Çabuk, çiftlik içerisinde yemek ararken bulduğu vaşağa sahip çıktı. Bahçesine giren vaşağa 'Uysal' ismini koyan Çabuk ve ailesi yavru vaşakla adeta evcil bir kedi gibi oynayıp onu sevdi. Çabuk yavru vaşağın karnını doyurduktan sonra onu Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim etti.

Süleyman Çabuk, "Hayvanı gördüm, yakaladım ve kafese koydum. Uysal'ı görünce benden zarar gelmeyeceğini söyledim. İki tane naylon selenin içine koydum. Ardından aç olduğunu bildiğim için bir tane tavuk kestim ve önüne koydum. Yetkililere haber verdim gelsin götürsünler diye. Ailem baş tacı olarak karşıladılar hepsi bir taraftan koşuştular. Bana yardım ettiler" dedi.

Vaşak, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından Sivas Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.