Varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Sağlık

Varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor Covid-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor.

ANKARA (İHA) - Varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor

ANKARA - Covid-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.

Ülkemizde geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle önce örneklerde PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara'daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaparak Sağlık Bakanlığının bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Alfa mutasyonunun ilk çıktığı Aralık 2020 tarihinden itibaren dünyada ilk kez ülkemizde uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını söyleyen Korukluoğlu, "Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncellenerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı" şeklinde konuştu.

Varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor

Varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor

Varyant taramaları referans laboratuvarlarda devam ediyor

Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title