Varyant ne demek? Varyant nedir? Varyant TDK anlamı

İlk defa duyulan kelimelerin anlamlarını öğrenme dürtüsü neticesinde o sözcüğün ne anlama geldiği ister istemez merak edilip aratılıyor. Bunlardan biriside varyant. Birkaç kaç anlamı olan Varyant ne demek? Varyant TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatın, televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki anlamı merak ediliyor. Varyant ne demek ve ne anlama gelir? Varyant kelimesinin kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

VARYANT NE DEMEK?

Varyant kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Varyant kelimesinin kökeni Fransızca'dır

Varyant; e-ticaret sitenizde yer alan ürünlerin ufak farklılıklara sahip benzerlerine verilen addır. Örneğin sitenizde satışta olan bir gömleğin varyantları arasında renk, beden, boyut sayılabilir. E-ticarette varyantları tanımlamak hem müşterilerin site üzerinde yaptıkları aramada daha isabetli sonuçlara ulaşmalarını sağlamayı, hem de stok takibi konusunda daha sağlıklı bir çalışmayı amaçlar.

TDK'YE GÖRE VARYANT ANLAMI



Varyant kelimesinin TDK sözlüğündeki 3 farklı anlamı anlamı bulunmaktadır. Bunlar;