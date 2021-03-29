MUŞ Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
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MUŞ Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye setiMUŞ'un Varto ilçesinde, yüz yüze eğitim ve öğretime başlayan öğrencilere Türk Kızılay Varto Şubesi tarafından çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.

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Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti

MUŞ'un Varto ilçesinde, yüz yüze eğitim ve öğretime başlayan öğrencilere Türk Kızılay Varto Şubesi tarafından çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı. Türk Kızılay Genel Müdürlüğü'nden gönderilen setler, Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki (YBO) 500 öğrenciye dağıtıldı. Kaymakam Ertuğrul Avcı, Kızılay'a teşekkür etti.

Kızılay'ın öğrencilere gönderdiği çanta ve kırtasiye malzemesinin dağıtım törenine Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, YİBO Müdürü Vekili Mehmet Sağsöz ve Türk Kızılay Varto Şubesi Başkanı Hamza Sezgin Yonat ile gönüllü Kızılay çalışanları ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yüzlerindeki gülümsemenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Varto Kaymakamı Avcı, "Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim başladı ve okullarımız açıldı. Aşılarımız devam ediyor. Öğrencilerimize destek olmak amacıyla Kızılay ile ilçemizdeki iki YBO'da eğitim gören 500 öğrenciye kırtasiye seti ve çanta hazırladık. Pandemi nedeniyle öğrenciler uzun bir süre yüz yüze eğitim yapamamışlardı. Dolayısıyla okullarından uzak kaldılar. Bu vesile ile hem öğrencilerimize bu çantaları dağıtalım hem de eğitim öğretimle ilgili olarak öğrencilerimizi motive edelim dedik. İnşallah eğitim ve öğretim aksamadan devam eder" diye konuştu.

Türk Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat ise "ilçemizdeki iki yatılı bölge okulunda eğitim ve öğretime devam eden 500 öğrencimize İlçe Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte kırtasiye setini dağıtık. Öğrencilerin mutluluklarını görmek bizi de sevindiriyor" dedi.

Çanta ve kırtasiye malzemelerini alan YBO öğrencileri Kaymakam ve Kızılay'a teşekkür etti.

MUŞ Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
MUŞ Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
MUŞ Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
MUŞ Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
MUŞ Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
MUŞ Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
MUŞ Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
MUŞ Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
MUŞ Vartolu öğrencilere çanta ve kırtasiye seti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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