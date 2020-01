Vartolu'nun bebeği göründü!

30.01.2020 21:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:41

Snob Magazin'in haberine göre; 18 haftalık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Cansu Tosun'un karnının büyüdüğü görüldü. Bu arada önümüzdeki hafta New York'ta yapılacak olan ve rol aldığı 'I Am You' filmin prömiyerine katılacağını söyleyen oyuncu,"Çok heyecanlıyım. Yakın tarihte ülkemizde de prömiyeri olacak" dedi.& ;