Vartolu'nun bebeği göründü!
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Vartolu'nun bebeği göründü!

'Çukur' dizisinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in oyuncu eşi Cansu Tosun, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi

30.01.2020 21:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:41
Vartolu'nun bebeği göründü!

Snob Magazin'in haberine göre; 18 haftalık hamile olan ve erkek bebek bekleyen 'un karnının büyüdüğü görüldü. Bu arada önümüzdeki hafta New York'ta yapılacak olan ve rol aldığı 'I Am You' filmin prömiyerine katılacağını söyleyen oyuncu,"Çok heyecanlıyım. Yakın tarihte ülkemizde de prömiyeri olacak" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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