Vartolu Hayırseverden Öğrencilere Kitap Desteği

Muş'un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hayırsever bir vatandaş, öğrencilere on bin adet kitap yardımında bulundu.

Bursa'da ikamet eden ve bir dershanenin sahibi olan Gıyasettin Bingöl adlı Vartolu iş adamı, Varto Kaymakamlığı aracılığıyla öğrencilere on bin civarında üniversite sınavına hazırlık kitabı gönderdi. Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte kitapları inceleyen Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, hayırsever Vartolu iş adamının gönderdiği kitapları ilçede bulunan ve çeşitli okullarda okuyan öğrencilere dağıtılması konusunda talimat vererek, hayırsever iş adamına teşekkür etti. Kaymakam Çetin, "Gıyasettin Bingöl buralıdır. İlçemize büyük bir desteği vardır. Okullarımıza büyük derecede kitap yardımında bulunmuştur. İlçemize yaklaşık on bin kitap bağışladı. İş adamımız, inşallah üniversite binasını da yapacak. Varto kayyumu ve Varto Kaymakamı olarak hayırsever iş adamlarımızla irtibat halindeyiz. Vatandaş ve devlet işbirliği içerisinde bu tür yardımları destekliyoruz. Bağışta bulunan bu hayırsever vatandaşımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - MUŞ