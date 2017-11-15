Varto Sydv Mütevelli Heyet Seçimi

Muş'un Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nda (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.



Mütevelli heyetin muhtar üyelerinin seçimi İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetinin oluru ile Kültür Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Divanın oluşumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündeme geçildi. SYDV görevli personeli Abdullah Gündüz'ün verdiği teknik bilgiden sonra yapılan seçimlerde Esenler köyü muhtarı Hasan Çetinkaya, Karameşe köyü muhtarı Mehmet Ali Öztürk, Aşağı Alagöz köyü muhtarı Ahmet Güneş Açatepe köyü muhtarı Nevzat Yüksel'ın ve İnönü Mahallesi muhtarı Ali Bingöl'ün aday oldukları seçimde, Esenler köyü muhtarı Hasan Çetin kaya ve İnönü Mahallesi muhtarı Ali Bingöl, mütevelli heyetine seçildi. - MUŞ