Varto Müftülüğüne iki ödül birden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Varto Müftülüğüne iki ödül birden

Varto Müftülüğüne iki ödül birden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muş İl Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirilen il ve ilçeler arasındaki hafızlık ve Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışmalarında Varto Müftülüğünde görevli 2 imam hatip dereceye girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muş İl Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirilen il ve ilçeler arasındaki hafızlık ve Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışmalarında Varto Müftülüğünde görevli 2 imam hatip dereceye girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muş İl Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirilen il ve ilçe müftülüklerinde görevli imam hatipler arasında hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi Düzenlenen yarımada 2. olan Özenç Köyü Cami İmamı Hatibi yarım altın ile 3. olan Kur'an-ı Kerim-i güzel okuma yarışmasında Hüseyinoğlu Köyü Camii İmamı Hatibi Erkan Sevinç çeyrek altınla ödüllendirildiler.

Yapılan yarışmada dereceye giren 2 imam hatip, almış oldukları ödüllerinin sevincini Varto İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ile paylaştı. İmam hatipler, almış oldukları bu başarıyı daha da ile götürerek Türkiye genelinde yapılacak olan yarışmalara katılma şanslarını deneyeceklerini söyleyen Müftü Bayram Öztürk, "İlimizde yapılan yarışmada imam hatiplerimiz dereceye girmesi bizleri mutlu etmişlerdir. Bu imam hatiplerimiz daha fazla çalışarak Türkiye genelinde yapılacak olan yarışmalarda kendilerini görmek isteriz. Başarılarından dolayı imam hatiplerimize Vartolular adına teşekkür ederim" dedi. - MUŞ

Varto Müftülüğüne iki ödül birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Diego Arda Turan Ryan Babel Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Varto Müftülüğüne iki ödül birden
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 11:05:37. #1.16#

title