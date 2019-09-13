Varto'da yangın

13.09.2019 16:01

Muşun Varto ilçesinde meydana gelen yangında tandır evi ve ahır kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgileri göre olay, Varto ilçesine bağlı Gümgüm Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Kondu isimli vatandaşa ait tandır evinde ekmek pişirmek için yakılan ateş, bitişiğindeki ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden Varto Belediyesi itfaiye ekibi, gerekli müdahaleyi yaparak yangını söndürdü.



Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan, yangın ihbarını duyar duymaz olay yerine geldiğini söyleyerek, "Belediye çalışanlarımızla birlikte yangın yerine geldik. Ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptı. Yangını söndürdüler. Vatandaşımıza geçmiş olsun" dedi.



Zabıta Müdürü Ahmet Kapaç ise, yangına müdahale ettiklerini belirterek, can kaybının yaşanmadığını söyledi. - MUŞ

Kaynak: İHA