Varto'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Muş-Varto karayolu Alagöz köyü yol ayrımdan meydana geldi. 49 T 0646 plakalı Mahsun Bingöl yönetimindeki ticari taksi ile plakası öğrenilemeyen Ömer Arıkan yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralanarak Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - MUŞ