Varto'da trafik kazası: 1 ölü
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Varto'da trafik kazası: 1 ölü

Varto'da trafik kazası: 1 ölü Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Varto'da trafik kazası: 1 ölü
14.05.2020 21:44 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:45

Varto'da trafik kazası: 1 ölü

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Varto ilçesi Tepe köyü mevkinde meydana geldi. Fuat Aslan yönetimindeki 34 JK 1280 plakalı otomobil Muş istikametine giderken virajı alamayarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Sadakat Eryüce ise yaralandı. Sürücünün cenazesi ve yaralı bulunan şahıs ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Varto'da trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
VARTO: Yollar çok kötü,her yer çukur ve bakımsız baraj yapı nedeniyle günde 200-300 arası kamyon ve tır geçiyor sahip çıkan yol her yıl onlarca kaza oluyor
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