Varto'da Terör Operasyonu: 10 Tutuklama

MUŞ'un Varto ilçesinde İl Genel Meclis HDP eski üyesi Abdulbaki Alp'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.



Varto Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen 21 Aralık'ta ilçe merkezi ve köylerinde eski HDP yönetiminde bulunan kişilerin evlerine operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda İl Genel Meclis HDP eski üyesi Abdulbaki Alp'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen Abdulbaki Alp ile birlikte 10 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ise, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - Muş