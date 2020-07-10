Varto'da sel tarım arazilerine zarar verdi
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Varto'da sel tarım arazilerine zarar verdi

Varto'da sel tarım arazilerine zarar verdi Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle sel meydana gelirken, tarım arazileri, bağ, bahçe ve bostanlar ise büyük zarar gördü.

10.07.2020 21:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:51

Varto'da sel tarım arazilerine zarar verdi

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle sel meydana gelirken, tarım arazileri, bağ, bahçe ve bostanlar ise büyük zarar gördü.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte şehir merkezinde geçmekte bulunan Hoşan Deresi taştı. Sele neden olan taşkın şehrin alt kısmında bulunan bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti. Varto ilçesinde etkili olan yağmurun sele neden olduğunu söyleyen Suat Baba, "İkindiden beri etkili olan yağmurun akşam saatlerinde sele dönüşmesi sonucunda ilçe içerisinde geçmekte olan Hoşan Deresi'nin coşması sonucu ilçemizde sele neden oldu. Gelen sel yakacak olarak kestiğimiz tüm ağaçlarımızı götürürken eve ve ahırlarımızı tehdit etti. Şimdilik yağmurun dinmesiyle suyun debisi de düşmüş durumdadır. İlçenin alt kısmında bulunan ev ve ahırlar tehdit altında, bostanlar bağ ve bahçeler zarar gördü. Bazı yollarımız tahrip oldu. Çok şükür can kaybımız yok. Yağmur yağarsa tehdit altında kalacağız. Şu an Hoşan Deresi üzerinde bulunan köprümüz de tehdit altındadır" dedi.

Aniden suyun seviyesinin yükseldiğini söyleyen Sezai Baba ise "Yağmur yağmasından sonra ani olarak suyun seviyesinin yükseldiğini gördük. Bağ bahçelerimiz tamamen zarar gördü" dedi.

Varto'da sel tarım arazilerine zarar verdi

Kaynak: İHA

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