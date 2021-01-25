Varto'da saniyede 45 litre akan 39 derece sıcaklıkta su bulundu

MUŞ'un Varto ilçesinde 39 derece sıcaklığında termal su bulundu. Saniyede 45 litre aktığı belirlenen sıcak su ilçede sevinçle karşılandı. Kaymakam Ertuğrul Avcı, termal otel ve seracılık konusunda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Varto ilçesine bağlı Alagöz mahallesi Kaledız mevkiinde Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, 4 ay önce sondaj çalışmalarına başladı. Uzman ekiplerin sondaj yaptıkları bölgede saniyede 45 litre akan 39 derecede sıcak su bulundu. Uzmanların verdikleri ilk raporda sıcak su kaynağının kaplıca ve seracılık için yeterli görüldüğü bildirildi.

Termal su kaynağında incelemelerde bulunan Varto kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Kaymakam Ertuğrul Avcı, "Alagöz mahallesinde yaklaşık 4 aydır süren çalışmalarımız sonuç verdi. Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak ruhsat sahasında bir termal çalışması yaptık. Termal çalışması neticesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmaların ilk verilerine göre saniyede 30 litre idi. Bu gün itibarı ile saniyede 45 litre suyumuz çıktı. Sıcaklık ise 39 derecedir. Artık Varto'da termal otel ve seracılık yapmak için sıcak su var. Bugün bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz" dedi.

Termal sunun bulunmasının Varto için dönüm noktası olacağını ifade eden Kaymakam Avcı, "Şu an karlı bir gündeyiz ve bir dağın tepesindeyiz. Manzara çok güzel. Belki insanlar bu karın içerisinde bu sıcak suda havuzlarda yüzecekler. Oteller olacak bu ovada bir sürü sera olacak. O yüzden Varto'nun gelişmesi ve ekonomisinde katkı sunmasında çok değerli buluyorum. İnşallah bu ilk sondaj çalışmamızdı. Artık suyun olduğunu gördükten sonra ruhsat sahamızdaki kuyularımızı açtığımızda daha iyi sonuçlar çıkar" diye konuştu.

Varto'yu termal kent haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Avcı, şunları söyledi:

"İnşallah burayı bir termal kent merkezi haline getireceğiz. Bu termal kent Varto'nun ekonomisi ile ilgili değil, burada daha farklı yatırımlar olunca inşallah bazı konularda gündemimizde çıkmış olacak. Burası daha güzel daha huzurlu bir yer haline dönüşecek diye düşünüyorum. Burada da çalışma yapacağız. Bu aşağıda bir dere var derenin kenarında birçok yerde sıcak su var. Bana da burada bir şey nasip oldu diyelim. Babamın 1982 -1985 yıllarında öğretmenlik yaptığı Varto ilçesinde bu derelerde ördek avladığı yerde sıcak suyu çıkardık. Varto'ya otelcilik ve seracılıkta katkı sağlayacak bir hizmet olur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı