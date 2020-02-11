Varto'da okullara fırtına tatili

11.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:10

MUŞ'un Varto ilçesinde, fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Varto ilçesinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Fırtına nedeniyle Varto Kaymakamlığı da ilçe merkezi ile köylerdeki okullarda, eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kaymakamlık, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

Kaynak: DHA