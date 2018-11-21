Varto'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Muş'un Varto Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle hasta ziyareti gerçekleştirdi.

İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun ve beraberindeki heyet, Varto Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek, haftanın tanıtımı ve önemi hakkında bilgiler verdiler. Müftü Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığının haftanın anısına basımını yaptığı "Peygamberimiz ve Gençlik" adlı kitabını hastalara hediye ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Yusuf Demir ile görüşen ve hastaları ziyaret eden Müftü Dr. Mehmet Akif Coşkun, "Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Başhekim Yusuf Beyin bize refakatiyle hastalarımızı ziyaret ettik. Elbette dünyada bazı şeyler zıttı ile karşıdır. Belki sağlığımızın kıymetini hastalarımızın yanında daha iyi anlıyoruz. Bizde Efendimizin dünyaya teşrif ettiği hafta münasebetiyle O'nun da sünneti olarak hastaları ziyaret ettik. Dolayısıyla bir farkındalık meydana getirelim diye hastanemize geldik. Bu vesile ile hastane başhekimimize teşekkür ediyor. Hastalarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.

Tedavi için hastaneye gelen Mahmut Gündüz ise, Müftü Coşkun'un hastaları unutmayıp ziyaret ettiğinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. - MUŞ