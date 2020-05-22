- Varto'da manav tezgahları boşaldı
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- Varto'da manav tezgahları boşaldı

Varto'da kısıtlama öncesi manav tezgahları boşaldı Korana virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesinde Muş'un Varto ilçesindeki manav tezgahları boşaldı.

22.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:27

Varto'da kısıtlama öncesi manav tezgahları boşaldı

MUŞ - Korana virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesinde Muş'un Varto ilçesindeki manav tezgahları boşaldı.

Varto'da kısıtlama öncesi sebze ve meyve satan manavların reyonları boşaldı. Vatandaşlar kısıtlama öncesi market ve manavların yollarını tutarak ihtiyaçlarını karşıladı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan manav Hasan Tekin, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanması planlanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı nedeni ile vatandaşlar bir telaşla ihtiyaçlarını alınca bizimde tezgahımız boş kaldı. Yaklaşık 6 güne kadar sebze ve meyve reyonlarımız olmayacak" dedi.

Manav İzzet Sönmez ise ilçede sayılı manav olduğunu belirterek, "Vatandaşlar bir an önce kendi ihtiyaçlarını karşılayıp köylerine dönmek için bayağı acele ettiler. Gördüğünüz gibi tezgahlarımızda birkaç parça kalmış o da akşama kadar biter" ifadelerini kullandı.

- Varto'da manav tezgahları boşaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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