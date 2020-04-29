Varto'da korona virüs ve Ramazan ayı denetimleri
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Varto'da korona virüs ve Ramazan ayı denetimleri

Varto'da korona virüs ve Ramazan ayı denetimleri Muş'un Varto Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı münasebetiyle denetim yaptı.

Varto'da korona virüs ve Ramazan ayı denetimleri
29.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:07

Varto'da korona virüs ve Ramazan ayı denetimleri

MUŞ - Muş'un Varto Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı münasebetiyle denetim yaptı.

Varto Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, korna virüs tedbirleri kapsamında ve Ramazan ayı dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren fırınlarda hijyen ve ekmek gramajı, kasaplarda mühürlü et satışı, büyük marketlerde mesai saatlerine, hijyenik olup olmadıklarına, alınan tedbirlere uyulup uyulmadıklarına, tarihi geçmiş ürün satıp satmadıklarına ve manavlarda etiketleri denetledi. Denetim sırasında iş yerlerinin ruhsatlarını da kontrol ettiklerini ifade eden Varto Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akkaya, "Varto Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak hem korona virüs tedbirleri kapsamında hem de Ramazan ayı olması ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanları ile beraber denetimlerimizi sürdürüyoruz. Belediye Başkan Vekilimiz Ertuğrul Avcı'nın talimatları doğrultusunda, bizim ilçemizde bulunan fırınları kontrol ederek ekmeklerin verilen değerlere göre yapılıp yapılmadığını, gramajında eksikliklerin olup olmadığını, iş yerlerinde işletme açılış ruhsatı ile pazar tatil ruhsatlarının olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca kasaplarda mühürsüz ve kaçak etlerin olup olmadığını, manavlarda etiket usulünün uygulanıp uygulanmadığını, iş yerlerinin hijyenik olup olmadığını, raf fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığına, tarihi geçmiş ürünlerin satılıp satılmadığını kontrol ettik. Tarihi geçen ürünlere el koyduk, satılmaması yönünde iş yeri sahiplerini uyardık" dedi.

Varto'da korona virüs ve Ramazan ayı denetimleri

Kaynak: İHA

Manşet

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