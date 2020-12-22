Varto'da kar yağışı
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Varto'da kar yağışı

22.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:03

- Varto'da kar yağışı Muş'un Varto ilçesinde uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oldu.

- Varto'da kar yağışı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oldu.

Bahar havasının yaşandığı ilçede, sabah saatlerine yağan karla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte küçük ve büyükbaş hayvanlarını ahırlara almaya başladı. Kenti tamamen beyaza bürüyen kar, trafikte de aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önündeki karı temizlerken, belediye ekipleri ise ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Varto'da kar yağışı
Varto'da kar yağışı
Varto'da kar yağışı
Varto'da kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÇELİK

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