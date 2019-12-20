Varto'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı

20.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:00

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı.



Kaymakamlık toplantı salonunda ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantı öncesi konuşan Kaymakam Avcı, "Maalesef kadınlarımıza yönelik bir şiddet var ve bu şiddetin mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da eğitimin şart olduğunu biliyoruz. Genel anlamda şiddeti reddediyoruz, ama kadına yönelik, çocuğa yönelik, aciz insanlara yönelik şiddeti öncelikle ve daha yüksek sesle reddediyoruz" dedi.



Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Varto'da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilirken, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikteki olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.



Toplantıya Kaymakam Avcı'nın yanı sıra, Varto Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Kerem Toplu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şerafettin Yıldız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü İdris Kartal, Sosyolog Büşra Polat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç, Sağlık Grup Başkanı Faruk Yılmaz, Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Sevinç Keskin Keçecioğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Zeynel Abidin Ilgazi ile diğer kurum, kuruluş ve daire amirleri ile personelleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA